Pardo: «Inter, centrocampo tra i primi 5 d’Europa! Frattesi…»

Pierluigi Pardo ha parlato di Frattesi, protagonista nella vittoria dell’Italia sull’Ucraina. Una battuta, inoltre, sul derby Inter-Milan in programma sabato alle 18

QUALITA’ – Pardo ha parlato a proposito di Frattesi, autore di una doppietta decisiva in Italia-Ucraina. Il giornalista si è espresso così sul centrocampista dell’Inter: «Frattesi? Il tema in casa Inter è che c’è un centrocampo di enorme qualità. Mkhitaryan è un giocatore gigantesco, Calhanoglu è difficilmente sostituibile e Barella pure. Che Frattesi sia forte non c’è dubbio: in estate sapevamo che avrebbe trovato un contesto che non favoriva la sua titolarità. Però l’ha preso l’Inter, ha fatto un ottimo colpo. Il centrocampo nerazzurro è fra i primi 5 d’Europa. Adesso forse metterà qualche dubbio ad Inzaghi, ma non più di tanto. Inter-Milan? Ci sono le condizioni migliori possibili. Sono entrambe in testa alla classifica, ed hanno entrambe dato ottime sensazioni. Una partita clamorosa». Queste le sue parole nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” in onda su Radio 24.