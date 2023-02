Pardo: «Inter, capolavoro ieri! Su Skriniar potrebbe contro-bilanciare»

Pardo parla della vittoria dell’Inter nella sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Poi, sulle frequenze di Radio 24, il giornalista dice la sua anche sulla vicenda Skriniar. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di “Tutti i Convocati”.

CONTI E BILANCI – Pierluigi Pardo parla di come l’Inter è riuscita a ottenere il passaggio di turno in Coppa Italia. Così il giornalista nella trasmissione radiofonica “Tutti i Convocati”: «Serata importante ieri per l’Inter. Capolavoro aver reso l’Atalanta improvvisamente una squadra normale, senza la qualità e l’energia che si era vista ultimamente. Nel calcio è bello e importante giocare bene ma anche saper far giocare male gli avversari. E ieri l’Inter ci è riuscita benissimo. Adesso privarsi di Milan Skriniar (vedi articolo) per partito preso non ha senso. Il momento chiave è stato nell’estate scorsa. Il rischio di perderlo a zero c’era e c’è. Questo tipo di trasferimenti sono ormai frequenti. La scelta dell’Inter è rispettabile, ma ad oggi non so dirti quanto giusta. A fine stagione lo vedremo. I nerazzurri in campionato non hanno avuto solidità ma è ancora in corsa sugli altri fronti. I conti si fanno alla fine. Sicuramente non è arrivata un’offerta irrinunciabile per il difensore e l’Inter ha fatto i suoi conti. Se passi in Champions League hai più o meno contro bilanciato». Questo il parere di Pardo, opinionista sulle frequenze di Radio 24, sulla vicenda riguardante Skriniar.