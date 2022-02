Pardo: «Inter bene ma guardiamo il risultato! Ecco le cose che non funzionano»

Pardo analizza la prestazione dell’Inter in Champions League, andando oltre i complimenti per spiegare il risultato negativo. Il giornalista di DAZN, nel corso di “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, elenca gli errori della squadra di Inzaghi contro il Liverpool

NON SOLO PRESTAZIONE – L’analisi fatta da Pierluigi Pardo su Inter-Liverpool probabilmente è la più lucida delle ultime 24 ore: «L’Inter ha fatto piuttosto bene. In pochi si aspettavano potesse giocare per 75′ all’altezza del Liverpool. E per alcuni tratti del secondo tempo anche meglio. Ma il risultato va sempre guardato. Un conto è l’opinionista neutrale, che riconosce i meriti dell’Inter a livello di prestazione. Perché ha messo un altro mattoncino dell’ottimo lavoro di questi anni. Ma il risultato c’è, i piccoli dettagli ci sono e le prestazioni individuali anche. E lì si può fare meglio. Simone Inzaghi può gonfiare il petto per la prestazione della sua squadra, ma anche analizzare le cose che non hanno funzionato».

Inter-Liverpool, prestazione nerazzurra imperfetta

GLI ERRORI NERAZZURRI – Pardo entra nel dettaglio dei diversi problemi riscontrati dall’Inter in Champions League: «Dopo lo 0-1 è stato concesso lo 0-2 troppo comodo e facile. La differenza nei cambi si è vista. Lautaro Martinez deve diventare un giocatore diverso rispetto a quello visto contro il Liverpool. La difesa dell’Inter, che in Italia viene considerata non plus ultra, in Europa non è stata perfetta. L’Inter non ha affatto giocato male, però le cose sono successe. Il lavoro di Inzaghi sarà evitare che succedano ancora. Al ritorno bisognerà crederci e sperare, ma l’Inter in questo momento farà bene a riversare la sua attenzione al campionato. Che non è ancora chiuso, anche se rimane la favorita. Lo scudetto è ancora contendibile, pur avendo qualcosa in più delle altre sulla carta. Sia del Milan sia del Napoli». Questo il pensiero di Pardo, che invita la squadra di Inzaghi a riaccelerare in Serie A.