Pardo: «L’Inter adesso ha più autostima, Inzaghi l’ha cambiata!»

Pardo apprezza il modo in cui Inzaghi ha lavorato all’interno del mondo Inter nel corso di questi due anni. Intervenuto nella trasmissione di Radio 24, il giornalista dice la sua anche su Lukaku.

ECCELLENTE – Pierluigi Pardo parla di come Simone Inzaghi ha gestito l’Inter e della situazione legata a Romelu Lukaku. Su “Tutti Convocati” il giornalista afferma: «Inzaghi in questi due anni ha cambiato molti degli stereotipi che c’erano su di lui. La sua Inter è diversa per caratteristiche alla Lazio, che giocava molto in verticalità sfruttando l’asse centrale. Ha cambiato anche l’Inter. Il vero peccato originale è lo scudetto perso due anni fa, modestamente buttato per come si era messa la stagione. Ma dal punto di vista dell’identità di squadra e del lavoro Inzaghi ha fatto cose eccellenti. Non aver vinto la Champions League non è un dettaglio ma resta tutto il resto. L’Inter è una squadra che adesso ha più autostima e ha capito di poter competere a certi livelli. Romelu Lukaku per la dimensione del nostro campionato ha una fisicità veramente dominante. Se sta bene quasi sicuramente ti fa vincere lo scudetto. Servirebbe alla Juventus, alla Roma e a un sacco di squadre, anche all’Inter. Che Lukaku rimproveri qualcosa a Inzaghi per la Champions League fa ridere. Non credo che i tifosi dell’Inter lo abbiano messo in croce dopo l’ultima partita, fa parte degli errori tecnici che ci possono stare».