Pardo: «Inter a intermittenza, squadra da partita secca! Ma imprese restano»

Pierluigi Pardo in diretta sulle frequenze di Radio 24 sottolinea pregi e difetti dell’Inter di questa stagione, decisiva nelle partite secce, un po’ meno dal punto di vista della continuità di rendimento.

INTER DISCONTINUA – Pierluigi Pardo parla della squadra allenata da Simone Inzaghi sottolineando pregi e difetti: «Sei sconfitte in un girone sono troppe. Le intermittenze di questa squadra sono il tema principale. A tratti si è vista una grande squadra capace di poter competere seriamente per lo scudetto, ma è una squadra che nei momenti chiave ricasca, così come era successo contro una Juventus in grande difficoltà. È una squadra che non riesce a tenere un livello. In mezzo restano alcune imprese come la vittoria in Supercoppa Italiana e il passaggio del turno con il Barcellona. È una squadra più da partita secca, da adrenalina che da continuità di rendimento».