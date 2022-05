Pardo: «Inter, le 2 coppe vinte non valgono lo Scudetto ma c’è leggerezza»

Pierluigi Pardo, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, ritiene che le due coppe alzate dall’Inter non sono importanti come lo Scudetto. Ma danno maggior tranquillità ai nerazzurri

TRANQUILLITÀ − Pardo parla di leggerezza in più dell’Inter: «Chiaro che aver vinto due coppe importanti come Coppa Italia e Supercoppa Italiana, che non valgono quanto lo Scudetto e contro la Juventus, ha dato ovviamente tranquillità. Può cercare il tripletino con la testa un pochino più leggera. Poi sulle qualità tecniche e individuali ha ovviamente qualcosa in più del Milan».