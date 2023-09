Pardo: «Infortunio Arnautovic? Dà fastidio, il calendario è intenso»

Pardo ritiene fastidioso per l’Inter, nonostante non sia titolare, l’infortunio di Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco dovrà stare fermo per un po’

FASTIDIO − In collegamento su Tutti Convocati, Pierluigi Pardo sull’assenza di Arnautovic: «Inzaghi è cresciuto, l’Inter due anni fa ha buttato lo scudetto. Arnautovic non è un titolare, ma l’Inter non è così profonda in attacco. Vero che puoi mettere Mkhitaryan come seconda punta, ma in un momento come questo, con un calendario molto intenso, qualche fastidio te lo crea. Non è il massimo avere a disposizione solo tre attaccanti».