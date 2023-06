Pardo: «In bocca al lupo Inter, perdere in finale non un disonore»

Una finale per le italiane è stata persa, quella della Roma contro il Siviglia. Ne mancano ancora due, Pierluigi Pardo fa un augurio su Tutti Convocati a Inter e Fiorentina.

PERCORSO – Pierluigi Pardo guarda anche al percorso: «Ieri la Roma ha perso col Siviglia, ne mancano altre due di finali e ovviamente faccio un in bocca al lupo a Inter e Fiorentina. Nonostante la sconfitta essere arrivati fino a lì è un segno. Per chi fa un lavoro in cui c’è solo un vincitore tu devi essere in pace con te stesso, non è un disonore arrivare secondi. Chi deve valutare le cose, tre squadre italiane in finali europee è una cosa positiva».