Pardo: «Handanovic? A volte critiche severe, ma momento non semplice»

Pardo prova a non condannare del tutto Handanovic, per l’errore che rischiava di costare l’1-1 oggi in Inter-Verona se non avesse subito fallo da Faraoni (vedi moviola). Il giornalista, che ha commentato la partita per DAZN, durante “Tutti Convocati” su “Radio 24” si è espresso sullo sloveno.

PORTIERE IN DIFFICOLTÀ – Pierluigi Pardo torna sul gol annullato in Inter-Verona, visto che su DAZN all’inizio avevano perplessità: «L’abbiamo affrontata e vista. In realtà sono contento che abbiamo precisato che un contatto c’è. Nel senso: c’era una prima immagine dove sembrava che il contatto non ci fosse. Sicuramente Marco Davide Faraoni salta dritto, il contatto è sul braccio del portiere dell’Inter. Samir Handanovic sbaglia, io ce l’ho al fantacalcio e sono un suo estimatore: qualche volta si becca delle critiche un po’ severe. Sta vivendo un momento non semplice, lì secondo me Handanovic sbaglia perché non ci va col livello di sicurezza e personalità che deve avere. Il contatto c’era, secondo me è giusto chiarire: il fatto che ci sia fa sì anche che non ci sia l’intervento del VAR. Sappiamo che, per il protocollo che c’è, interviene solo quando l’arbitro non vede o vede qualcosa che non c’è. Il contatto c’è, è minimo fra il polso e il braccio e l’arbitro lo giudica irregolare».