Pardo: «Haaland incredibile, ma Lautaro Martinez se la gioca»

Pierluigi Pardo legge in modo inusuale la sfida tra Manchester City e Inter. Lautaro Martinez viene paragonato addirittura a Erling Haaland su Tutti Convocati.

POSITIVO – Pierluigi Pardo non la legge in modo negativo: «Brozovic non è l’unica chiave per l’Inter. C’è distanza economica tra le due squadre ed è risultato di ciò che succede in Premier League. Loro hanno talmente tanti soldi che li spendono. Non abbiamo 117 milioni per Grealish. Ci sono ecosistemi economici diversi, alla fine poi si gioca in undici. Ci sono giocatori ai margini dei progetti ma che hanno molto da dare. Acerbi è stato straordinario all’Inter, la differenza tecnica tra le due squadre secondo me non è tanta. Haaland è incredibile, ma Lautaro Martinez se la gioca. Anche a centrocampo c’è equilibrio. Se la difesa nerazzurra sta bene è un fattore. Ho sensazioni positive per la finale, è chiaro che dev’andare tutto bene. C’è l’ipotesi della bambola se loro colpiscono subito».