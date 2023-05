Pardo: «Finale? 49% per l’Inter! Inzaghi è stato trattato come pirla»

Pardo parla delle percentuali di vittoria dell’Inter in finale di Champions League. Poi il giornalista difende l’operato di Inzaghi sulla panchina nerazzurra

RIVINCITA − Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, difende il tecnico nerazzurro: «Finale? 49% Inter. L’Inter deve avere grande consapevolezza nei propri mezzi, oggi sta benissimo. In una gara secca è 49 contro 51. Magari sarebbe più sfavorita in un doppio scontro. In certi momenti della stagione, Inzaghi è stato trattato come un pirla, come uno che non sapeva fare nulla, è stato anche insultato. Capolavoro Acerbi».