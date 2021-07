Pardo: «Favorite Serie A? Per ora Inter e Juventus mezzo metro avanti»

Pierluigi Pardo, intervenuto ai microfoni di “Tutti Convocati” sulle frequenze di “Radio 24” ha parlato del prossimo campionato di Serie A con la sua griglia di partenza: l’Inter resta una delle favorite.

NESSUNA FAVORITA – Pardo non vede una favorita in particolare, anche se Inter e Juventus sembrano un gradino sopra. Manca ancora troppo tempo e il mercato può scompigliare le carte: «Mai come quest’anno non c’è un favorito. Dipenderà molto dal mercato e ci sono mille variabili. La crisi e i mancati introiti sono un elemento di differenziazione, a parte Parigi dove evidentemente fabbricano i soldi, ma i comuni mortali devono confrontarsi con i bilanci che hanno perso delle voci di entrata. Io vedo Inter e Juventus, ma è un ragionamento da 14 luglio. Al momento le vedo mezzo metro avanti le altre, ma c’è tutto il mercato in mezzo Magari tra qualche settimana cambieranno le gerarchie».