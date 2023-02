Pardo: «Dzeko è più da gradi partite di Lukaku, ballottaggio complicato»

Pierluigi Pardo ha parlato a Tutti Convocati, sulle onde di Radio 24 in vista della gara di Champions League tra Inter e Porto, in particolare del ballottaggio tra Dzeko e Lukaku.

BALLOTTAGGIO – Pierluigi Pardo si è espresso riguardo il ballottaggio in attacco per Simone Inzaghi: «Lukaku secondo me quando sta bene ha un impatto devastante sul nostro Campionato. Meglio di Dzeko, che ormai ha comunque una certa età. Però Dzeko ha fatto una stagione migliore ed è più da grandi partite secondo me. È un ballottaggio complicato. Credo che Lukaku quest’anno troverà molto spazio in Campionato. Magari poi le cose possono cambiare. L’Inter dei parametri zero ha fatto benissimo. Oltre a Mkhitaryan ci metto anche Acerbi. Senza dimenticare appunto la punta bosniaca». Un dubbio che Inzaghi scioglierà anche negli allenamenti di oggi.