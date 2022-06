Pardo: «Dybala è solo un’occasione per l’Inter, Marotta molto sincero»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, ha discusso sulla situazione in stand-by tra l’Inter e Dybala. Per il giornalista, sincere le parole a tal proposito di Marotta

OCCASIONE − Secondo Pardo, Dybala non è una priorità nel mercato dell’Inter: «Paulo Dybala è un’opportunità, un’occasione. È un giocatore di grande talento ma non è una priorità nel mercato dell’Inter. Uno perché è ritornato Romelu Lukaku, due perché l’Inter deve dare anche un occhio al bilancio. Il calcio, vale per tutti, vive di logiche diverse. Il procuratore lo sa benissimo, Dybala è una meravigliosa ciliegina sulla torta. Credo che l’Inter lo possa prendere e che alla fine arriverà. Non ha offerte a parte quella dell’Inter di 5 milioni e mezzo più bonus. Beppe Marotta è stato molto sincero ma non è la priorità».