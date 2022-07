Pardo: «Dybala, Inter più faticosa come scelta. Si lega bene a tre squadre»

Pierluigi Pardo, su Tutti Convocati, ha parlato del futuro di Dybala esprimendo una sua opinione sulla miglior destinazione per la Joya. Inter sconsigliata

NO IN NERAZZURRO − Pardo consiglia Dybala sul prendere altre scelte piuttosto che l’Inter: «Paulo Dybala tatticamente si lega bene al Milan, alla Roma o al Napoli. L’Inter è più faticosa come scelta perché auspicherebbe anche ad una modifica del sistema di gioco. Sul talento c’è poco da discutere, il punto di domanda è sulla tenuta fisica. Al Napoli sarebbe qualcosa di clamoroso anche per la rivalità che i partenopei hanno con la Juventus».