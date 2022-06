Pardo: «Dybala fenomeno, anche l’Inter lo sa. Il dubbio vero è solo uno»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, si è espresso su Dybala, giocatore in orbita Inter. Per il telecronista, rimane in dubbio la sua condizione fisica

IL DUBBIO − Pardo parla della Joya e della sua tenuta fisica: «Dybala? Che sia un fenomeno non ci sono dubbi. Il dubbio è ovviamente la condizione fisica. Il punto vero è quante partite giocherà nei prossimi due-tre anni e con quale livello giocherà queste partite. Nessuno può pensare che Dybala sia un giocatore scarso, l’argentino fa la differenza. Lo sa la Juventus, l’Inter, la Roma, tutti i grandi club. Ma il dubbio sulla condizione rimane».