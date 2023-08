Pardo: «Due incognite Inter! Arnautovic può garantire tanto»

Pardo fa il punto sul nuovo volto dell’Inter della stagione 2023/2024. Tra le diverse novità il giornalista, intervenuto su Radio 24, parla anche di Arnautovic e dell’ex Lukaku.

CAMBIAMENTI – Pierluigi Pardo esprime alcune considerazioni sulla nuova Inter di quest’anno e su quello che ha perso Simone Inzaghi. Durante la trasmissione radiofonica “Tutti Convocati” il giornalista dichiara: «Dal punto di vista tecnico per me è più forte Vlahovic però Lukaku. Nel campionato italiano fino a due anni fa è stato un calciatore che cambia completamente gli scenari. Fa reparto da solo, ti allunga la squadra, ha una forza fisica e prepotenza unita a ferocia sotto porta importante. Io penso che sia ancora un giocatore in grado di fare quel lavoro però ha fatto un anno brutto. Con tutti i soldi che ha il Chelsea mi chiedo come mai non siano venuti a prendersi Osimhen e Lautaro Martinez. Benissimo per noi, sono felice di questo, teniamoceli stretti. Sugli esterni secondo me l’Inter non è peggiorata. A centrocampo ha perso Brozovic ma ha messo Frattesi. L’unico punto interrogativo è la capacità di quest’ultimo e Barella di sposarsi insieme. Ma credo che una quadra si troverà senza particolari problemi. L’arrivo di Pavar può mantenere tutto sulla stessa linea. Ha perso Onana e preso Sommer: questo è un piccolo punto interrogativo. Dzeko nella storia del calcio vale dieci Arnautovic però credo quello di questi ultimi tempi può garantire tanto».