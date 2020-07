Pardo difende l’Inter: “Eccesso di critiche! Lukaku pagato anche poco”

Condividi questo articolo

In difesa dell’Inter interviene Pierluigi Pardo. Il giornalista e telecronista, nel corso di “Tutti Convocati” su Radio 24, ha spiegato di non capacitarsi delle critiche spesso riservate ai nerazzurri di Conte. Poi chiosa su Lukaku

IN DIFESA – Pierluigi Pardo difende i nerazzurri dalle critiche: «Secondo me nei confronti dell’Inter c’è eccesso di critica da parte di chi si aspettava tutto e subito. Un anno fa l’Inter ha conquistato la Champions League all’ultimo minuto grazie a una traversa. Non è neanche comparabile. Oggi in teoria è ancora in lotta per il titolo. Sicuramente sono stati fatti degli errori nell’ultima partita di Champions League con il Barcellona. Si poteva fare meglio lì e all’inizio del 2020. Il senso complessivo della stagione, però, ad oggi è positivo. Romelu Lukaku? L’Inter lo ha pagato poco. 65 milioni di euro, poco è un modo di dire e una provocazione. La mia stima per Lukaku è totale».