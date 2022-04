Pardo: «Derby di Coppa Italia? Una vittoria netta darebbe segnale, ma…»

Pierluigi Pardo, nel corso della trasmissione Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24 ha parlato dell’imminente Inter-Milan, derby valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

PESO – Pardo analizza il peso che può avere il risultato del derby di Coppa Italia sul prosieguo della lotta scudetto in Serie A: «Il Napoli ha un solo risultato contro la Roma, l’Inter ha ripreso il passo di qualche tempo fa ed il Milan ha vinto, cosa che non è scontata. Quello che è successo venerdì ha alzato la quota scudetto, ed i partenopei non hanno alternative. La Juventus? La partita contro l’Inter l’ha afflosciata, vedremo in Coppa Italia contro la Fiorentina. Derby di Coppa Italia? Il peso secondo me c’è, ma io sono d’accordo con Pioli, è una partita che conta per la Coppa Italia. Il campionato è ancora lungo, i colpi di scena ci saranno perché queste squadre sono imperfette. Se una delle due dovesse vincere in maniera netta darebbe un segnale forte anche per il campionato».