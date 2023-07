Pardo: «Cuadrado mi ha stupito! Però sincero su un concetto»

Cuadrado è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter, le sue prime dichiarazioni hanno stupito Pierluigi Pardo, che nel corso di Tutti Convocati ha parlato del suo trasferimento.

DISCUTIBILE – Pierluigi Pardo esprime così il suo parere sul trasferimento del colombiano dalla Juventus all’Inter e di casi come questi: «Le parole di Cuadrado mi hanno stupito, nel calcio ci portiamo dietro un insieme di dichiarazioni e ostentazione di fedeltà che sono fuori luogo. Il ragionamento di Cuadrado però è sincero, è andato via dalla Juventus e in Italia stava bene. Io sono convinto che Cuadrado affronterà l’esperienza in nerazzurro col coltello fra i denti, sono sicuro per il carattere che avrà di dimostrare che potrebbe anche far bene, compatibilmente all’età. In generale penso che qualche dichiarazione è un po’ troppo, perché i tifosi sono importanti».