Pardo: «Cuadrado all’Inter? Positivo rimettersi in discussione con una rivale!»

Pierluigi Pardo condivide la scelta di Juan Cuadrado di sposare la causa dell’Inter per una stagione. Il giornalista, opinionista fisso di Radio 24, si è esposto sull’argomento caldo di giornata.

LIBERTÀ – Pierluigi Pardo espone la propria visione sulla nuova avventura di Juan Cuadrado all’Inter: «Sembra che comunque Caudrado avesse un’offerta da 8 milioni di euro. Che non saranno i 30 o i 40 milioni di altri giocatori ma anche lui aveva mercato. Non c’è il giusto o lo sbagliato, ognuno decide della propria vita e di cosa vuole fare. Però secondo me è positivo, dal punto di vista di Cuadrado, voler rimettersi in discussione e farlo in una squadra rivale. Per quanto possa essere fastidiosa la cosa per i tifosi della Juventus, bisogna dire che comunque lui è stato messo alla porta».