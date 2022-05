Pardo: «Coppa Italia? Più pressioni sull’Inter. Serie A non in controllo»

Pierluigi Pardo, in collegamento a Radio 24 su Tutti Convocati, si è espresso in merito alla finale di Coppa Italia. A detta sua, l’Inter gode di maggior pressione rispetto alla Juventus

PRESSIONE − Per Pardo, la Coppa Italia avrà un peso maggiore sui nerazzurri: «E’ un testa a testa molto concitato in campionato, chi vincerà potrà godere molto e chi perderà rosicherà di più. A Napoli grande rammarico, figurati per chi dovesse arrivare secondo. Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, c’è più pressione sull’Inter che sulla Juventus. La Serie A non è in controllo, per questo dico che ci sarà una grande pressione per i nerazzurri».