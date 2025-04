Pardo convinto: «Inter non più la favorita in Serie A. Realtà mutata»

Pierluigi Pardo si è pronunciato sulle ambizioni dell’Inter nelle ultime competizioni stagionali, con un’attenzione preminente data al Campionato. Questa la sua visione.

IL RAGIONAMENTO – Pierluigi Pardo si è pronunciato a Tutti Convocati a seguito della sconfitta dell’Inter contro il Milan per 0-3. Il giornalista italiano ha posto l’accento sul confine tra “meraviglia” e “pericolo” che caratterizza il finale di stagione dei meneghini: «La difficoltà nella reazione è preoccupante, così come la stanchezza dell’Inter. Credo che sia un’attenuante, magari generica, di una stagione che resta comunque al confine tra la meraviglia e il pericolo. L’annata è diventata un gigantesco all-in, con quello che è successo nelle ultime due partite che cambia di molto la situazione. Una competizione se n’è andata, mentre nell’altra l’Inter non è più la favorita. Bisogna capire che cosa c’è nel serbatoio dei ragazzi, sia sul piano fisico sia su quello delle energie mentali. Chiaramente, l’Inter continua a fare qualcosa di grande in questa stagione. Il ragionamento sulla profondità della rosa ci sta, perché è evidente che Correa e Taremi ti stiano dando poco».

Pardo sul finale di stagione in Serie A: testa a testa tra Inter e Napoli

CORSA SCUDETTO – Pardo ha poi proseguito: «Il tema stanchezza è talmente oggettivo che, se anche non ne parla Inzaghi, lo fanno gli altri. In questo momento abbiamo in testa al Campionato due squadre che sono a pari punti. L’Inter ha un valore assoluto superiore al Napoli, ma quest’ultima squadra ha una decina di partite in meno in stagione. In un Campionato diverso, con il dominio di una squadra, questa situazione non si sarebbe verificata. Possiamo dunque goderci un finale di stagione che non era previsto».