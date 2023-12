Pardo: «Conti Inter? Sta facendo un capolavoro! E ha un’altra forza»

Per Pardo la situazione dei conti dell’Inter, nonostante il passivo segnalato nell’ultimo bilancio, non è poi così negativa. Tutt’altro: ci sono degli indicatori che fanno ben sperare in vista di un ulteriore miglioramento.

BILANCIO IN CRESCITA – Dopo le rinnovate polemiche sui conti Pierluigi Pardo, in collegamento a Tutti Convocati su Radio 24, va in difesa della società. Le sue parole: «L’Inter sta facendo un capolavoro in questi anni. E lo sta facendo non perché non abbia problemi economici, che sono importanti e ingenti. È da anni che l’Inter lavora in un regime di review dei conti, su questo non c’è dubbio. Nel frattempo ha imboccato la strada dei parametri zero e degli acquisti furbi, che ha consentito di costruire comunque squadre che sono andate in crescita. Ha la grandissima forza, in un momento di grande passione per il calcio coi sold out che vediamo continuamente, della gente che ha continuato a seguire la squadra e venire a San Siro. I fatturati crescono e il lavoro di Giuseppe Marotta è di cesello, per riuscire a mantenere la squadra competitiva. Barcellona e Real Madrid, a un certo punto, avevano dei numeri che in qualsiasi altro settore avrebbero portato i libri in tribunale: invece no, perché nel calcio è diverso».