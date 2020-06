Pardo: “Conte perfezionista, lo sfogo dopo Borussia Dortmund-Inter…”

Pierluigi Pardo, nel corso della conduzione del programma radiofonico “Tutti Convocati”, ha avuto modo di dedicare un pensiero al tecnico dell’Inter Antonio Conte che sarebbe stato tra i più attivi nel fare pressione in società per ottenere l’anticipo delle partite di Coppa Italia

CONTE PERFEZIONISTA – Secondo Pardo le pressioni di Antonio Conte sulla società Inter per ottenere l’anticipo delle partite di Coppa Italia è nello stile del tecnico: «Conte è un perfezionista, attento ai dettagli. Il compromesso con lui non è facile, questa è la sua forza. Siamo nel campo della cura dei dettagli e questo a volte può portare a problemi di comunicazione, penso allo sfogo dopo Borussia Dortmund-Inter in cui era particolarmente scatenato».