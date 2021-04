Pardo: «Conte ha bisogno di imprese! Inter poco brillante ma efficace»

Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista, ha commentato il momento storico dell’Inter di Antonio Conte, in ottica scudetto, ai microfoni di “Tutti Convocati

CROCEVIA – La trentatreesima giornata di campionato si avvia verso la sua conclusione. Mancano due partite (Milan-Lazio e Torino-Napoli), ma l’Inter di Antonio Conte ha già ottenuto tutto quello di cui aveva bisogno (vedi articolo). Ne ha parlato il noto telecronista Pierluigi Pardo, confrontando il rendimento dei nerazzurri con quello balbettante della Juventus: «L’Inter è sempre la stessa, ma a differenza della Juventus, che non migliora, è un’ottima notizia. Magari i tifosi in certi momenti sono preoccupati perché vedono la squadra meno brillante, ma trova sempre la soluzione. È una grande squadra e questo deve essere solo il momento delle celebrazioni di un progetto in cui la società ha investito un sacco di soldi. A Conte, in due anni, ho solo recriminato quando lamentava di non avere gli strumenti adatti per vincere. Gli strumenti li aveva da sempre invece. Bisognerà capire se dall’anno prossimo ci saranno i presupposti per una nuova impresa, perché Conte ha bisogno di imprese».