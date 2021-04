Pardo: «Conte e il bel gioco? Fa lavoro psicologico sulla squadra»

Pierluigi Pardo, intervenuto come di consueto questo pomeriggio ai microfoni di “Tutti Convocati” sulle frequenze di “Radio 24” e ha parlato delle critiche intorno ad Antonio Conte per il gioco dell’Inter.

LAVORO PSICOLOGICO – Pardo sostiene che il tecnico leccese usi le critiche al gioco dell’Inter anche per fare un lavoro psicologico sul gruppo nerazzurro: «Ho visto Conte a San Siro e non mi sembrava turbato dal problema estetico. Il suo è lavoro su se stesso e nei confronti della squadra, tutta benzina psicologica, come facevano Mourinho o Capello. In certi momenti serve il nemico, lo stimolo in più per compattare l’ambiente. Conte secondo me utilizza questa cosa. Il dibattito sul 70% di possesso palla del Sassuolo va fatto perché sarebbe censurare un aspetto. Nello specifico però quella era anche una scelta dell’Inter».