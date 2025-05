Pardo ne è certo: «Napoli fa fatica, Conte meriterebbe statua equestre»

Pierluigi Pardo ha parlato della lotta scudetto tra Napoli e Inter, sottolineando come gli azzurri non si trovino in uno stato di forma ottimale.

LA CONVINZIONE – Pierluigi Pardo si è così espresso a Tutti Convocati sulla volata scudetto tra Napoli e Inter: «Si sbagliava completamente chi pensava che il Campionato fosse chiuso. Non lo è in ogni caso, quando una squadra è a -3 dalla capolista, non lo è a maggior ragione se si considera questo Napoli. Ha ragione Conte quando dice che la sua squadra sta facendo il massimo possibile, tanto che per me il suo è un capolavoro. Lo dico perché il Napoli che si è visto nelle ultime uscite non è per niente irresistibile. Ieri il Genoa ha schierato una formazione abbastanza sorprendente, le possibilità c’erano tutte affinché i partenopei la portassero a casa. In ogni caso, penso che il Napoli meriti una statua equestre per quello che sta facendo. La squadra di Conte non è dominante, fa fatica a segnare, mentre l’Inter ha una rosa che le consente di vincere anche utilizzando tante seconde linee».

Pardo sugli scenari futuri per l’Inter, rivale del Napoli per lo scudetto

LA PROSPETTIVA – Pardo ha poi proseguito: «Dopo ieri sera, lo spareggio diventa meno probabile a causa del solo punto di svantaggio dell’Inter rispetto al Napoli. È chiaro che stiamo sul filo. L’Inter farà il suo fino alla fine, ma non so dire se farà sei punti. Nell’ultima giornata affronterà il Como, una squadra che sicuramente non le regalerà nulla».