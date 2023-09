Pardo: «Centrocampo Inter tra i top in Europa. Tifosi fieri»

Pierluigi Pardo parla del momento dell’Inter in seguito alla vittoria nel derby di Milano. Il giornalista non nasconde il cambiamento nerazzurro su Dazn.

SUPERIORI – Pardo guarda in grande: «La finale di Champions League ha dato tanto all’Inter. Quando un traguardo sfugge di solito c’è il rimbalzo negativo, qui invece il contrario. Anche nell’ambiente i tifosi hanno sì un po’ di rammarico, ma il sentimento è la fierezza per aver capito che la squadra può giocare agli stessi livelli del Manchester City. Quando gioca in questo modo la squadra di Inzaghi può mettere in difficoltà proprio tutti. Solo due hanno il centrocampo più forte forse, Giaccherini non aveva tutti i torti. L’Inter ha una condizione, un’autostima che è impressionante. La partita di Mkhitaryan è incredibile, anche come è entrato Carlos Augusto»