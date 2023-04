Pardo: «Capisco le scelte dell’Inter, Champions League è grande»

Pierluigi Pardo parla su Tutti Convocati delle due squadre milanesi e di come arrivino all’impegno di Champions League. Alibi per l’Inter in campionato?

ALIBI – Pierluigi Pardo non è duro con Inter e Milan: «Le squadre arrivano tutt’e due bene in Champions League. Il Milan per le energie risparmiate a Bologna, l’Inter per il risultato ottenuto a Lisbona. In tutto questo bisognerà capire se la questione campionato avrà una sua rilevanza, non dipende solo dalle due milanesi ma anche dall’andamento che prenderà la Roma, la Lazio già abbiamo visto ad esempio. Chiaro che se anche la Roma comincia ad andare rimane un solo posto, con l’asterisco. L’Inter ha fatto un punto in cinque partite, io lo capisco perché la Champions è talmente grande e bella che può portare ad essere abbagliati. È chiaro che qualcosa si sta sbagliando. In Europa il doppio vantaggio col Benfica è una cassaforte, con un solo gol di differenza la squadra si sarebbe incartata».