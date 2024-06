Pardo: «Calhanoglu al Bayern Monaco? Ipotesi molto difficile, più una suggestione!»

Pierluigi Pardo si è espresso in merito alla possibilità di un approdo di Hakan Calhanoglu al Bayern Monaco. Dal suo punto di vista, è alquanto difficile l’ipotesi di un suo verificarsi in estate.

IL COMMENTO – Pierluigi Pardo ha espresso il suo punto di vista in merito alla vicenda legata all’interesse del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu. Durante la trasmissione Tutti Convocati, il giornalista ha posto l’accento sul fatto che la trattativa sia molto complicata e difficile da pronosticare come destinata ad andare in porto: «L’ipotesi che Calha possa trasferirsi in Germania mi sembra una suggestione di mercato. Io la vedo come una storia di mercato che molto difficilmente si concretizzerà».

Calhanoglu faro dell’Inter: il ruolo di Inzaghi per la sua crescita

IL COSTRUTTORE – Pardo si è inoltre concentrato sul valore dell’attività svolta dal tecnico dell’Inter Simone Inzaghi nel formare il Calhanoglu che oggi conosciamo. Spostato dalla posizione di mezz’ala a quella di regista, il turco ha dimostrato di poter dare ai nerazzurri un valore aggiunto importante che si credeva perso a causa delle difficoltà di Marcelo Brozović: «Quando penso a Calhanoglu, oggi, mi viene in mente il lavoro che ha svolto l’Inter per renderlo tale, il lavoro proprio di Simone Inzaghi in qualità di suo allenatore». Un impegno, quello del tecnico piacentino, che è stato determinante per consegnare all’Inter un calciatore decisivo per la vittoria della seconda stella e del cammino intrapreso nella scorsa stagione verso la finale di Champions League, poi persa contro il Manchester City per 1-0.