Pardo: «Calendario Inter? Ora tutte si impegnano, vedi l’Udinese!»

Pardo, commentatore in Udinese-Inter su DAZN, al termine della partita ha detto la sua riguardo il calendario dei nerazzurri e del Milan in vista della lotta scudetto.

CALENDARIO – Pierluigi Pardo dopo Udinese-Inter 1-2, su DAZN ha parlato così: «Tutti si stanno impegnando, anche chi non ha più un obiettivo e neanche un pericolo, come per esempio l’Udinese. Il discorso calendario è abbastanza relativo, chiaro che le partite del Milan sono più complicate, ma i rossoneri hanno dimostrato di saper fare meglio con quelle forti. Ivan Perisic in questo momento sta dando un contributo incredibile all’Inter».