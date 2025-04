Pardo sottolinea: «Il calcio italiano non ha aiutato l’Inter! Il motivo»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, si è scagliato contro il calcio italiano e la Lega Serie A per le scelte fatte sul calendario dell’Inter. Caso particolare.

CALENDARIO – L’Inter è diventata quasi una vittima del calendario. La Lega Serie A non ha considerato i numerosi impegni della squadra nerazzurra, che così giocherà con la Roma domenica alle 15 rimanendo con un giorno in meno di riposo rispetto al Barcellona. Pierluigi Pardo ha detto questo a riguardo: «La cosa che mi manda ai matti è che non c’è la capacità di analizzare dopo i 5 secondi. Quando è spuntata la notizia della deroga per l’Inter tutti sono spuntati a richiamare alla vergogna. Quella roba lì non favoriva nessuno, fare Inter-Roma sabato sera significava favorire la Roma. L’Inter aveva la priorità di giocarsi tutto con il Barcellona, così andrà a giocare con meno riposo del Barcellona e tutta la trasferta. Se bisogna aiutare il calcio italiano questo non è il modo. All’estero molti rinviano le partite delle squadre impegnate in Europa. Qui non c’è protezione, perché la squadra di Inzaghi deve avere un giorno di riposo in meno? Non è una bella cosa, Inter-Roma sabato sera avrebbe aiutato la Roma e il Napoli. I nerazzurri preferivano il sabato per avere più giorni per preparare la trasferta».