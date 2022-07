Pardo: «Bremer rimpianto Inter se Skriniar dovesse andare. Un fenomeno»

Affare Bremer sfumato per l’Inter con la Juventus che ha compiuto il sorpasso decisivo nella giornata di ieri. Pierluigi Pardo, su Tutti Convocati, ragiona sul difensore brasiliano

FENOMENO − Pardo non ha dubbi sulle qualità di Bremer: «Per come si era messo il mercato dell’Inter e l’abbondanza dell’attacco Dybala era solo un’opportunità da cogliere ma un obiettivo necessario. Pensavo andasse lì visti i rapporti con Marotta. Bremer è un fenomeno, ha fatto una stagione da fenomeno. A maggior ragione se Skriniar dovesse andare via. È stato un giocatore impressionante, annulla Vlahovic in Torino-Fiorentina. Ha giocato alla grande contro tutti i migliori attaccanti della Serie A».