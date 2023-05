Pardo: «Bellissimo avere l’Inter in finale di Champions League!»

L’Inter è riuscita in questa stagione a riconquistare la finale di Champions League: un appuntamento che mancava da tanti, troppi anni (vedi articolo). Così ha perciò parlato dei nerazzurri e delle altre italiane in finale in Europa a Radio 24 Pierluigi Pardo.

BELLISSIMO − Pierluigi Pardo, a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato così degli importanti impegni europei che attendono le italiane in finale, ovvero Inter, Roma e Fiorentina: «È bellissimo essere arrivati alla finale di Champions League e ciò che l’Inter ha compiuto, perché al calcio italiano mancava da tempo tutto questo. Così come è bello per la Roma questa sera impegnata in Europa League e per la Fiorentina in Conference Questo è il calcio, che deve coinvolgere i tifosi, farli emozionare e si spera farli ridere».