Pardo: «Atalanta-Inter bellissima. Destino comune per i due allenatori»

Pierluigi Pardo, su Tutti Convocati, ritiene sulla carta Atalanta-Inter una grandissima partita. Poi qualche battuta su Gasperini e Inzaghi e il loro destino comune

PARTITA − Pardo presenta il match di Bergamo: «L’Inter per la continuità di rendimento nelle ultime partite si può già titolare anche se il campionato è lungo, il Milan non ha le coppe e ci sono tante varianti. Sulla carta, partita bellissima perché si tratta delle due squadre che giocano il calcio migliore. Grande partita con due grandi allenatori che non si amano tantissimo, sono bravissimi. Hanno un destino comune, con Gasperini che fece all’Inter solo poche panchine ma ha reso l’Atalanta una grande in Italia e in Europa».