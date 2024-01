Pardo sull’associazione Inter-ladri di Allegri: «Maliziosi! Il senso…»

Pardo non vuole credere che Allegri abbia studiato la frase detta sull’Inter e che per tanti è considerata una provocazione gratuita. Il giornalista di DAZN, in apertura di “Tutti Convocati” su Radio 24, difende l’allenatore della Juventus provando a spiegare meglio il suo pensiero

BATTUTA CON SIGNIFICATO – Le “piccanti” dichiarazioni di Massimiliano Allegri al termine di Juventus-Sassuolo fanno discutere. A difesa dell’allenatore bianconero ecco Pierluigi Pardo, che commenta così le parole di Allegri: «Siete maliziosi! Ho il fondato sospetto di poter dire che era proprio una battuta. Che magari gli provoca anche qualche simpatia da parte dei tifosi della Juventus. Secondo me non c’era malizia. Poi ognuno pensa ciò che vuole… Anzi, credo che Allegri non veda l’ora di diventare ladro… cioè lepre, quindi il primo della classifica (ride, ndr). Il primo, seguito dalle guardie. Capisco benissimo che, in un Paese come il nostro, la battuta faccia pensare che c’è una ragionamento dietr. Se fosse stata pensata, sarebbe stata decisamente maliziosa e arguta… Ma io resto della mia idea: è semplicemente una cosa buttata lì! C’è chi è primo e chi insegue». E ancora Pardo: «Da qui fino a fine maggio chissà ancora quanti colpi di scena ci saranno da una parte e dall’altra…». Questo l’intervento di Pardo sulla lotta Scudetto tra Inter e Juventus: “battuta” di Allegri, che parla di Juventus e Inter rispettivamente in versione guardie e ladri per rispondere a Beppe Marotta sulla metafora cacciatori-lepre. Ha ragione Pardo nel dire che si tratta solo di una battuta senza finalità provocatorie…?