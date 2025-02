Pardo aggiunge l’Atalanta: «In corsa Scudetto con Inter e Napoli!»

Pierluigi Pardo non pensa che ci siano solo Napoli e Inter per la corsa allo Scudetto. Il giornalista su Tutti Convocati aggiunge anche l’Atalanta.

CORSA – L’Atalanta ha battuto il Verona per 5-0 ricordando ad Inter e Napoli che non sono sole per la corsa al primo posto. I bergamaschi hanno recuperato punti piano piano e adesso sono vicinissimi. Questa sera l’Inter può comunque allontanarsi vincendo contro la Fiorentina, anche se non sarà facile. Pierluigi Pardo non ha nessun dubbio sui rivali nerazzurri.

Inter, occhio anche all’Atalanta…

INSERIMENTO – Pardo sorprende: «Per me la corsa Scudetto è a tre. C’è anche l’Atalanta dentro con Inter e Napoli. Questa è una squadra umorale con fasi molto positive o molto negative: se prendono quei due mesi fatti bene sono difficili da battere. Ieri il Napoli ha deluso fin dai primissimi minuti di partita. L’Udinese ha meriti ma una settimana fa ha battuto con fatica il Venezia. Da fuori è tutto facile, penso però che Conte abbia fatto i cambi troppo presto. La gestione non è stata delle migliori. Rimane la bontà della stagione nonostante l’Inter, ma anche il fatto che la rosa sia corta. Senza Olivera e Spinazzola c’è Mazzocchi con Juan Jesus e altri giocatori che hanno visto poco il campo. Il Napoli comunque se arriva secondo, terzo o quarto fa una grande stagione»