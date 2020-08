Pardo: “Conte, addio all’Inter sarebbe una follia. La stagione…”

Pierluigi Pardo, intervenuto sulle frequenze di “Radio 24” nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ha parlato dell’Inter e della situazione relativa ad Antonio Conte, che potrebbe lasciare la panchina nerazzurra

CRESCITA – Queste le parole di Pierluigi Pardo: «Conte-Inter? Addio sarebbe doppia follia, sopratutto per il tecnico. Dovrebbe utilizzare i risultati della stagione per risolvere i problemi interni, prima di fare tutto questo casino. La stagione dell’Inter è stata di grande crescita, ma se ogni volta che c’è una partita in cui sale l’adrenalina ci sono questi problemi…in giro ci sono altri bravi allenatori. Penso anche ad Allegri. Io non so cosa sia successo. Conte ha lasciato la Juventus in maniera improvvisa così come Atalanta e Bari in passato. I grandi club hanno bisogno di tranquillità. In questo Antonio rischia se dovesse finire male».