Paratici vola basso: Â«Scudetto? Una partita alla volta. Ad aprile vedremoÂ»

Paratici vola basso: «Scudetto? Una partita alla volta. Ad aprile vedremo»

Condividi questo articolo

Fabio Paratici

Fabio Paratici, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” poco prima della partita dell’Allianz Stadium, contro il Crotone. Tra le altre cose, focus anche sulla lotta scudetto con Inter e Milan

DI NUOVO IN CORSA? – La vittoria dell’Inter nel derby ha riscritto le gerarchie per la lotta scudetto. La Juventus, al momento distante nove punti dalla vetta (ma con due gare da recuperare), non vuole darsi per vinta. La gara di stasera, contro il Crotone, è la chance più ghiotta per accorciare sul Milan. Fabio Paratici, però, come Merih Demiral preferisce volare basso: «Di nuovo in corsa per lo scudetto? Giochiamo ogni tre giorni, ed è tantissimo. Possiamo solo affrontare una gara alla volta, cercando di vincerne il più possibile e ad aprile vedremo la classifica. Non starei troppo a fare conti in questo momento. Critiche alla Juventus? In generale sono spunto di considerazione. Anche se, quando finisce una partita, in generale tu sai cosa hai fatto bene e meno bene, se hai autocritica. Non c’è bisogno che ce lo dicano gli altri».