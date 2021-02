Paratici: «Scudetto? Le insidie ci sono per tutti. Ma Pirlo è tranquillo»

Fabio Paratici

Fabio Paratici, managing Director dell’Area Football della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di DAZN, poco prima del calcio d’inizio della gara col Verona. Il dirigente bianconero è tornato a parlare di scudetto, e delle difficoltà della squadra di Andrea Pirlo

RIVALE – La Juventus è in un momento di difficoltà: i bianconeri hanno perso la gara d’andata degli ottavi di Champions League, hanno l’infermeria piena e sono a -7 dall’Inter capolista. Ma guai a dare per morta la squadra di Andrea Pirlo. Lo sostiene anche Fabio Paratici: «La gara di stasera decisiva per lo scudetto? Come ho sempre detto, giochiamo partita per partita. Anche perché le insidie ci sono per tutti, non solo per noi. Difficoltà in classifica e infortuni? Per Pirlo è tutto inedito, anche perché è il primo anno che allena. Ma lui è sempre tranquillo. Dà grande energia. Sta facendo molto bene. Andiamo avanti così».