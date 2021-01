Paratici: “Scudetto? Campionato strano, alti e bassi per tutte le squadre”

Fabio Paratici

Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, poco prima della gara interna contro il Sassuolo

CORSA AL VERTICE – La Juventus sta per scendere in campo contro il Sassuolo. I bianconeri non hanno ancora vinto tre gare di fila in Serie A, e domenica prossima ci sarà lo scontro diretto con l’Inter. Fabio Paratici ha parlato così, ai microfoni di “Sky Sport”: «Lo scorso finale di stagione aveva già evidenziato un campionato con alti e bassi per tutti. Si gioca ogni tre giorni e i calciatori non sono macchine. Il livello di attenzione devi creartelo da solo, ma sono caratteristiche uguali per tutti».