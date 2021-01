Paratici: “Prima il Milan e poi l’Inter? La classifica non la guardiamo ora”

Condividi questo articolo

Fabio Paratici

La Juventus giocherà fra pochi istanti contro il Milan e fra undici giorni contro l’Inter. Il dirigente bianconero Fabio Paratici, intervistato da Sky Sport nel prepartita del big match del Meazza, ha escluso che la sua squadra prepari più impegni alla volta.

PARTITA SINGOLA – Fabio Paratici non va oltre stasera, per giudicare quanto fatto dalla Juventus in questo inizio di stagione: «Prima il Milan e poi l’Inter? Giochiamo questa partita, che è una grande partita. Il Milan è meritatamente primo in classifica, noi giochiamo una gara per volta, cercando di ottenere punti. La classifica la guarderemo a marzo, o ad aprile, e vedremo se avremo fatto qualcosa di buono o no».