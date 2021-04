Paratici: «Inter? Partire con Conte un vantaggio molto grande»

Fabio Paratici, Direttore Sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” nel prepartita della sfida contro il Napoli, dove ha risposto alla domanda su cosa abbia l’Inter in questa stagione di più rispetto ai bianconeri. Ovvero Antonio Conte.

PUNTO DI FORZA – Fabio Paratici, Direttore Sportivo della Juventus, ha parlato del “vantaggio” dell’Inter rispetto alla Juventus in questa stagione, ovvero Antonio Conte: «L’Inter è partita con lo stesso tecnico, con un’idea di gioco già radicata. Sappiamo come lavora Antonio, è un martello. Fa dell’organizzazione di gioco uno dei suoi punti di forza. Questo è stato un vantaggio molto grande. Tra le grandi siamo le uniche ad aver cambiato il tecnico, non abbiamo avuto tempo di fare il precampionato e questo ha portato chiaramente a qualche passaggio a vuoto. A gennaio poi abbiamo giocato molte partite. Questa analisi è sicuramente difficile da analizzare, rispetto alle altre».