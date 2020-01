Paratici: “Inter? Non cambia nulla! Juventus sempre in...

Paratici: “Inter? Non cambia nulla! Juventus sempre in campo per vincere”

Condividi questo articolo

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” nel prepartita della sfida contro il Parma. I bianconeri vincendo andrebbero a più quattro dall’Inter

NESSUN CAMBIAMENTO – «Viviamo la partita di oggi come abbiamo sempre vissuto le partite in questi otto anni in cui abbiamo vinto. Anche in caso di vittoria dell’Inter saremmo scesi in campo per fare del nostro meglio e vincere la partita del Parma». Queste le parole di Fabio Paratici.