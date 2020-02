Paratici avverte l’Inter: “Serie A? Che pressione! Juventus vuole vincere”

Paratici ha parlato a pochi minuti del fischio d’inizio del match di Champions League tra Lione e Juventus. Il Direttore Sportivo sottolinea le ambizioni dei bianconeri in Serie A, dove è serrata la lotta con Inter e Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di SkySport

OBIETTIVI CHIARI – Fabio Paratici non nasconde l’obiettivo Scudetto per la Juventus, alle porte dell’Inter (ci sarà Chiellini): «La concentrazione c’è sempre, ovviamente il campionato lo giochiamo settimanalmente e c’è più pressione avendo vinto gli ultimi 8 titoli. I dettagli sono importanti, serve anche un pizzico di fortuna nel come si arriva alle partite dagli infortuni alle squalifiche. Il nostro obiettivo è sempre quello di vincere, ovviamente anche in Champions League».