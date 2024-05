Paramount+: «Orgogliosi con l’Inter. Scelta da visibilità Mondiale! Pensiamo al futuro»

Antonella Dominici, Svp di Streaming Italy and South Emea di Paramount+, ha ripercorso assieme alla redazione di CalcioeFinanza i traguardi raggiunti grazie alla collaborazione con l’Inter. Poi uno sguardo su quello che avverrà in futuro con lo sponsor di maglia nerazzurra.

RISONANZA – Antonella Dominici, dirigente di Paramount+, racconta le sensazioni sulla collaborazione con l’Inter: «Non ci aspettavamo di poter portare avanti tutta questa varietà di iniziative, ma tra la creatività di Inter Media House e le nostre idee il bilancio è nettamente positivo con entrambi. Abbiamo settato un’asticella più alta per chi vorrà essere sponsor di altri club di calcio e per noi è stato il modo per fare viaggiare un’idea e una visibilità in tutti i nostri mercati. Vedere che l’awareness ha avuto efficacia al di sopra di qualsiasi aspettativa in molti mercati oltre l’Italia, è stato fantastico. Avere scelto l’Inter e avere avuto la visibilità a livello mondiale è stato un volano per raggiungere anche altri Paesi. A livello mondiale c’è un’altra sponsorizzazione con la Formula 1, che consideriamo top of mind (il livello più alto, ndr). E la sponsorizzazione con l’Inter ha raggiunto lo stesso livello».

Paramount+-Inter, i risvolti di una collaborazione fruttuosa

OBIETTIVI – L’esponente di Paramount+ continua sui risultati raggiunti con l’Inter: «Ora che l’anno è concluso sicuramente abbiamo raggiunto il nostro obiettivo principale, ma siamo andati anche oltre grazie alla disponibilità dell’Inter, e siamo soddisfatti e orgogliosi del percorso. Riuscendo a sponsorizzare la squadra che ha vinto la Supercoppa e lo Scudetto siamo presenti su centinaia di migliaia di maglie».

FUTURO – Paramount+ pensa già al futuro della collaborazione con l’Inter: «Stiamo facendo valutazioni anche con il club nerazzurro, non c’è niente di scontato. C’è un tema di assetto societario negli Stati Uniti che ci rende difficile prendere decisioni su collaborazioni future al momento. Per noi i risultati di quest’anno sarebbero già un biglietto per continuare, vedremo cosa ci riserva il futuro». Un’intervista interessante, all’indomani delle informazioni lanciate dall’Inter sull’ex sponsor di maglia Digitalbits, scomparso dai radar senza effettuare i dovuti pagamenti nei riguardi del club nerazzurro.