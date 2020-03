Paradosso Inter, alcuni giocatori si stanno riposando troppo – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea un paradosso. All’Inter ci sono tre giocatori che stanno riposando anche troppo a causa dei vari rinvii.

STOP PROLUNGATO – A proposito di turn-over e rotazioni in casa Inter c’è il paradosso che alcuni nerazzurri, a causa del doppio rinvio in campionato, si ritrovano ad essere fermi da due settimane abbondanti. E’ il caso di de Vrij, Skriniar e Candreva. Tutti e 3 erano il campo il 16 febbraio all’Olimpico con la Lazio e poi sono rimasti a guardare nel doppio confronto con il Ludogorets. E’ vero che i turni di riposo possono fare comodo, soprattutto in questa fase della stagione in cui gli impegni si moltiplicano, ma non si deve esagerare. Altrimenti si perde l’abitudine all’agonismo, che evidentemente non può essere replicata in allenamento.