Papetti rivelazione del Brescia, l’Inter lo ha scartato – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea che nel Brescia sta sbocciando un nuovo talento. Si tratta di Papetti, difensore scuola Inter che i nerazzurri hanno scartato.

NUOVO TALENTO – Dalla cantera del Brescia sta uscendo un nuovo prodotto di alta qualità. Dopo Tonali e Cistana è la volta di Andrea Papetti. Classe 2002, maggiorenne la prossima settimana, difensore centrale. Inizialmente esterno d’attacco, poi terzino, viene trasformato in difensore centrale dal tecnico Aragolaza con l’arrivo di Cellino, ai tempi degli Allievi. Fatto giocare sotto età in Primavera ha bruciato le tappe e con Lopez sta trovando spazio da titolare in Serie A. Proprio al posto di Cistana, che ha dovuto operarsi alla caviglia.

SCUOLA INTER – Ma come è arrivato al Brescia? Papetti nasce nelle giovanili dell’Inter. Nel 2016 i nerazzurri lo hanno liberato. Di fatto scartato. Uno “scarto” di lusso su cui il Brescia si è fiondato. Strappato ai nerazzurri, ora ne raccoglie i frutti.