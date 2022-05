Paparesta: «Su Lukaku l’Inter si farà trovare pronta! Cerca un’uscita»

Per Paparesta ci sono possibilità concrete di rivedere Lukaku con la maglia dell’Inter nella prossima stagione. L’ex arbitro, ospite di Sportitalia Mercato, ritiene che i problemi fra il belga e il Chelsea siano insormontabili.

VOLONTÀ CHIARA! – Gianluca Paparesta anticipa il grande ritorno di Romelu Lukaku: «Può accadere? In questo mercato il ruolo importante è proprio dei calciatori. Lukaku ha dimostrato di non voler rimanere a Londra, c’è anche un cambio societario: non so cosa accadrà, ma la conoscenza e l’aver fatto una grande stagione a Milano lo porta a cercare un’uscita ed essere accontentata. L’Inter sono certa che si farà trovare pronta: non lo dice, ma penso che potrà essere l’opzione principale se dovesse riuscire a trovare una contribuzione nell’ingaggio e un prestito».